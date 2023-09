Eurorivali: dal Newcastle alla Real Sociedad, ecco come stanno tutte le avversarie delle italiane

Per Milan e Lazio le avversarie più toste, ma Newcastle e Atletico Madrid non stanno brillando. In difficoltà anche Braga e Real Sociedad: Napoli e Inter devono approfittarne.

18-09-2023 13:32

Archiviata la quarta giornata di campionato, è tempo di coppe. Già, si parte domani con la prima giornata di Champions League per arrivare fino a giovedì, quando si disputeranno Europa e Conference League. Napoli, Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina, ovvero la truppa italiana che proverà a farsi largo nel Vecchio Continente, scaldano i motori. Diamo uno sguardo alle avversarie delle nostre squadre per capire come arrivano al grande appuntamento.

Champions League, domani tocca al Milan: c’è il Newcastle

Inizio di stagione complicato per il ricco Newcastle del grande ex Tonali. La squadra di Eddie Howe ha però ritrovato il successo in Premier League dopo tre sconfitte di fila battendo 1-0 il Brentford grazie al rigore trasformato da Callum Wilson. Una vittoria scacciacrisi, che, però, è arrivata soltanto grazie a un penalty. Il Milan, reduce dalla manita subita nel derby, deve approfittare del periodo no dei magpies per conquistare l’intera posta in palio a San Siro.

In campo anche la Lazio: ecco come arriva l’Atletico Madrid

L’Olimpico si appresta ad accogliere il Cholo Simeone, che con la maglia della Lazio ha vinto anche lo scudetto nel 1999/2000. Momento nostalgia a parte, il tecnico argentino deve risollevare il morale del suo Atletico Madrid, asfaltato 3-0 al Mestalla dal Valencia, settimo in Liga e a -8 dalla vetta. Le noti dolenti non finiscono qui, perché i colchoneros dovranno rinunciare anche a Lemar, vittima di un grave infortunio di gioco.

Braga e Real Sociedad per Napoli e Inter

Se il Napoli non sta brillando in Serie A, stesso discorso vale per il Braga, sconfitto 3-1 dal Farense in occasione della quinta giornata di Primeira Liga. Finora sono sette i punti collezionati dalla compagine lusitana, che ha vinto due partite, ne ha perse altrettante e ne ha pareggiata una. Con 10 gol incassati, l’undici di Artur Jorge vanta una delle difese meno solide del torneo. La Real Sociedad, avversaria dell’Inter, ha sfiorato il colpaccio al Bernabeu: avanti di una rete con Barrenetxea, però, ha subito la rimonta del Real Madrid di Ancelotti che l’ha spuntata 2-1. Solo i sei i punti totalizzati in cinque giornate.

Europa e Conference League: le avversarie delle italiane

Europa League. L’Atalanta debutterà in casa con i polacchi del Rakow Czestochowa, che hanno superato l’Lks Lodz 1-0 con il gol a inizio match di Papanikolaou. Per l’avversaria della Dea 13 punti nelle prime sei giornate in patria. Ha stravinto lo Sheriff, contro cui giocherà la Roma. I moldavi hanno liquidato il Floresti 5-1 e sono in testa al campionato con 12 punti in cinque gare. In Conference subito l’avversaria più tosta del girone per la Fiorentina, di scena in Belgio. Il Genk viene dal successo di misura sul campo dell’Union St. Gilloise griffato Zeqiri.

Tutti i risultati delle avversarie delle italiane:

Newcastle-Brentford: 1-0

Valencia-Atletico Madrid: 3-0

Farense-Braga 3-1

Real Madrid-Real Sociedad 2-1

Rakow Czestochowa-Lks Lodz: 1-0

Sheriff-Floresti: 5-1

Union St. Gilloise-Genk: 0-1