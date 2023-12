Inter-Lazio, dopo Cuadrado si ferma anche Sanchez: Marotta al lavoro, Zhang sotto pressione

Simone Inzaghi dovrà fare a mano anche di Alexis Sanchez nella trasferta sul campo della Lazio: il cileno fino a questo momento è stato utilizzato pochissimo. E sui social nerazzurri comincia a serpeggiare un po’ di paura

L’Inter vuole provare ad azzannare il campionato. Il pareggio della Juventus sul campo del Genoa di ieri sera rappresenta un’occasione importante per la squadra di Simone Inzaghi per provare a mettere a segno il primo vero allungo di questa prima parte di stagione. Ma anche per il tecnico nerazzurro c’è da fare i conti con il problema infortuni.

Si ferma anche Sanchez

Una brutta notizia per Simone Inzaghi in vista della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Il tecnico dopo aver recuperato Bastoni e Pavard in difesa, ora è costretto a rinunciare ad Alexis Sanches. L’attaccante cileno non prenderà parte alla trasferta di campionato a causa di un leggero affaticamento che non gli permetterà di essere in campo domani sera.

Cuadrado fermo ai box

La notizia peggiore per i nerazzurri è arrivata nel corso di questa settimana con la notizia dell’imminente intervento chirurgico che dovrà affrontare Juan Cuadrado. Nei prossimi giorni il giocatore colombiano verrà operato a Turku in Finlandia al tendine d’Achille sinistro che continua a dargli fastidio e che ha costretto Simone Inzaghi a utilizzarlo con il contagocce. Per lui si parla di uno stop di almeno tre mesi che potrebbe voler dire saltare una parte importante di questa stagione.

La panchina che non convince

Alexis Sanchez ha giocato pochissimo fino a questo momento, se in Champions il suo apporto è stato buono, le presenze in campionato sono solo 5 fino a questo momento. Lautaro Martinez e Marcus Thuram si stanno dimostrando una delle migliori coppie del campionato ma anche loro hanno bisogno di tirare il fiato. Anche Marko Arnautovic fino a questo momento ha potuto offrire un contributo molto limitato a causa degli infortuni.

Marotta al lavoro, Zhang sotto pressione

Beppe Marotta ha già cominciato il suo lavoro sotto traccia. Nella testa dei dirigenti dell’Inter c’è innanzitutto la fascia destra, ruolo cruciale nello scacchiera di Inzaghi, con Cuadrado arrivato proprio per portare imprevedibilità ed esperienza al servizio di una squadra che vuole cucirsi la seconda stella sul petto.

Ma la defezione di Sanchez in vista della gara con la Lazio ha creato un certo allarmismo tra i tifosi e sono in tanti quelli che credono che la proprietà vada data al reparto offensivo dove Lautaro e Thuram sono stati costretti agli straordinari. A preoccupare però sono le voci che riguardano la strategia economica tracciata da Steven Zhang che ha deciso di chiudere i cordoni della borsa in vista del mercato invernale. Ma dalla dirigenza e soprattutto dai tifosi arrivano richieste di maggiori investimenti.