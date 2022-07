Inter: lesione al legamento crociato per Dalbert

14-07-2022 14:53

Brutte notizie in casa Inter.

Dopo l’allenamento odierno infatti si apprende dell’infortunio di Dalbert. Per lui lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una brutta tegola che non ci voleva e che inevitabilmente complica e non poco, le varie trattative di una sua cessione.

Questo il comunicato: “L’esterno nerazzurro Dalbert Henrique, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore.

Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”.