Inter: lesione muscolare per Correa

06-12-2021 12:02

Arrivano brutte notizie in casa Inter per il tecnico Simone Inzaghi.

Per i neroazzurri infatti, si ferma Joaquin Correa. L’Inter ha comunicato sul proprio sito ufficiale l’esito ​degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante argentino dopo la partita vinta dai nerazzurri contro la Roma. Proprio in quella occasione, l’attaccante interista ha chiesto la sostituzione, terminando il suo match in panchina con le lacrime agli occhi.

Correa ha riportato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, verrà rivalutato nei prossimi giorni. Questo il comunicato ufficiale del club neroazzurro.

“Joaquín Correa si e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”.

OMNISPORT