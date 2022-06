Inter, l'ex Schelotto: "Tornei anche in Serie B, che sembra la A"

26-06-2022 12:25

Ai microfoni di “Here we go”, l’ex giocatore dell’Inter Schelotto si è proposto: “L’Italia mi ha accolto a braccia aperte sin dal primo giorno, ho passato tanti anni bellissimi e vissuto tante soddisfazioni, sia fuori che dentro il campo. Vorrei tornare a giocare in Italia, lì ho la mia casa e la mia famiglia. Ho voglia di avere una società e un allenatore che abbiano la mia stessa mentalità, che è quella di vincere sempre, anche in allenamento. Il mercato è appena iniziato, non mi dispiacerebbe giocare neanche in B, è un campionato che ho già vinto a Cesena. Vedremo”.

“Tutti mi conoscono in Italia, ho giocato con grandi squadre, grandi giocatori, grandi allenatori – ha continuato Schelotto -. Vorrei un’opportunità, un progetto ambizioso. Sto molto bene fisicamente e mentalmente, molti giocatori giocano anche a 40 anni, un po’ come Ibra. Io sono sempre lo stesso ragazzo di 15 anni fa. Credo che quest’anno la Serie B sia molto più competitiva rispetto a qualche anno fa. Sono retrocesse due squadre importanti come Cagliari e Genoa, ma poi ci sono anche il Bari, il Palermo, il Venezia, il Pisa. Insomma, ci sono molte squadre che secondo me possono lottare per la promozione. Oggi la B sembra la Serie A“.

