Inter, lite Wanda Nara-Valenti accende i tifosi

Era da un po’ di settimane che la presenza di Wanda Nara a Tiki-taka aveva perso spessore: con Icardi al Psg e senza più quelle che l’anno scorso erano polemiche settimanali legate al bomber argentino, la figura della show-girl – che aveva avuto anche contrasti con il conduttore Pardo – era stata relegata a tappezzeria o poco più. Nell’ultima puntata però Wanda è tornata protagonista ed ha riacceso le polemiche.

IL CASO – A scatenare la soubrette il dibattito tra Lukaku e Icardi scoppiato in casa Inter da inizio stagione, dopo l’addio del centravanti argentino e l’arrivo in nerazzurro dell’ex attaccante del Manchester United.

IL DUELLO – A far infuriare Wanda Nara è stato Giacomo “Ciccio” Valenti, noto tifoso dell’Inter, che ha riempito di complimenti Lukaku dopo l’ottima prestazione fornita contro il Genoa: “Si è visto sabato a San Siro un attaccante in grado di giocare per la squadra. Penso che abbiamo trovato un vero leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento”.

LA POLEMICA – Rizzelata Wanda Nara che ha ribattuto: “Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. Nelle partite importanti ha segnato? In Champions no. Vedrà i quarti in tv. 150 gol l’ultimo numero nove li ha fatti solo all’Inter. I conti si fanno alla fine. Non tollero la mancanza di rispetto perché si parla dell’ex 9 e io sono qua. Ho visto un 9 che ha fatto 150 gol. Conte è il vero valore aggiunto. Lui fa la differenza vera, ha giocato solo tre volte con il centrocampo titolare che ha chiesto dall’inizio. Conte quindi è quello che sta facendo la differenza”.

LE REAZIONI – Sui social tutti prendono le difese di Ciccio Valenti e attaccano l’argentina: “Ma Wanda Nara perché non si limita a fare la valletta e leggere i risultati? Rosica anche e l’immenso Ciccio Valenti che la mette al suo posto” o anche: “Parla di rispetto quando il marito ha finto un infortunio ed ha messo l’avvocato per indossare la maglia. Grande Ciccio Valenti”.

L’ELOGIO – C’è chi scrive: “La rosicata di Wanda Nara è la ciliegia sulla torta di un weekend semplicemente perfetto. Buon Natale fratelli nerazzurri, in particolare a Ciccio Valenti” e ancora: “Grande Ciccio Valenti che distrugge Icardi e esalta Lukaku davanti a Wanda stizzita. Godo. Bravo Ciccio”.

VERGOGNA – I tifosi interisti sono scatenati: “Ciccio Valenti , ma tu sei il numero 1 , sei l’erede dell’avvocato Prisco , hai zittito la manager più ambita con grande classe” e ancora: “Fermi tutti: Ciccio Valenti parla di Ronaldo come n. 9 e Wanda Nara capisce CR7 (“cosa c’entra parliamo dell’Inter!”) Impazzisco”, oppure: “Ma veramente critica Lukaku? Ma fatti 10 minuti di vergogna”.

SPORTEVAI | 23-12-2019 09:40