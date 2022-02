Inter, l'opinione di Del Piero: "Oggi c'è poco Lautaro"

20-02-2022 23:40

L’ex leggenda della Juventus e della nazionale Alessandro Del Piero, oggi opinionista sportivo, ha analizzato la sconfitta odierna dell’Inter contro il Sassuolo dagli studi di Sky nel corso del Club. Queste le considerazioni di Pinturicchio:

“Quando giochi in casa e hai una chance così devi vincere, soprattutto se le tue avversarie non hanno vinto. Il Sassuolo però ha vinto tante partite contro le grandi, l’Inter dal canto suo ha qualche problemuccio che stasera si è evidenziato. Oggi c’è poco Lautaro, ma l’Inter ha dato dimostrazione di poter segnare con tanti giocatori. È un momento critico, come ne uscirà dirà se l’Inter è matura per vincere lo Scudetto”.

