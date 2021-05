Inter, Lukaku: "Aprire un ciclo? È un buon momento"

L’uomo simbolo dell’Inter, Romelu Lukaku, è stato prenoato oggi con il “Gentleman 2021” per il miglior gol segnato in stagione ovvero l’ultima rete nel derby contro il Milan vinto per 3 a 0.

A Sportmediaset ha detto: “È stato molto bello perché abbiamo vinto, sono contento per i giocatori, per Conte, per lo staff e per la società – dice con in mano il premio -. Aprire un ciclo in nerazzurro? E’ un buon momento per noi, siamo veramente forti e abbiamo un buon allenatore: speriamo di continuare così”.

Ai microfoni di Sportmediaset ha parlato anche Stefan de Vrij: “È stata una stagione lunga però l’abbiamo affrontata con tanta positività e voglia di vincere e quindi la soddisfazione è tanta visto che ci siamo riusciti. Momento decisivo? La partita contro il Sassuolo fuori, abbiamo ritrovato la nostra compattezza di squadra”.

