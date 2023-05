Inter, Lukaku: "C'è solo da prendere una decisione"

Il belga, di proprietà del Chelsea, ha parlato delle possibilità di restare in nerazzurro anche nella prossima stagione.

24-05-2023 19:25

Per larghi tratti, il suo ritorno all’Inter non ha avuto i risultati sperati. Il vero Romelu Lukaku si è visto soltanto negli ultimi due mesi, in cui ha segnato diversi gol. Il suo futuro è ancora in dubbio, dato che il belga resta di proprietà del Chelsea. Nella serie All for One di Prime Video ha parlato così: “Sono stato bene al Chelsea la scorsa stagione, ma sapevo che se non fosse andata bene avrei avuto ancora l’Inter”.

Lukaku ha quindi aggiunto sul ritorno in prestito della scorsa estate: “Quando ho firmato di nuovo sapevo che il mio posto era qui. Prendo questo club sul serio e voglio fare del mio meglio. Essere incoraggiato è la cosa migliore che ci sia”. Sul futuro ha detto: “Vedremo, io vivo giorno per giorno. Non mi sento sotto pressione, c’è solo da prendere una decisione. Tutto qui”.