Inter, Lukaku ci vuole provare: la data del possibile ritorno in campo

06-09-2022 13:10

In casa Inter oltre alle sconfitte in campionato con Lazio e Milan a destare preoccupazione è sempre l’infortunio di Romelu Lukaku. Ma il ritorno in campo dell’attaccante belga sembra ogni giorno sempre più vicino.

Lukaku in Belgio: lavoro specifico

Come riportato da Tuttosport, il centravanti nerazzurro ha iniziato lunedì un programma di lavoro specifico proprio in Belgio, ad Anversa, per cercare di recuperare prima dall’infortunio muscolare patito alla coscia sinistra. Quattro-cinque giorni di lavoro per tornare a San Siro e vedere sabato la partita con il Torino.

Ad Anversa Lukaku sta svolgendo un programma di riabilitazione specifico con Lieven Maesschalck, fisioterapista belga considerato un ‘mago dei muscoli’. L’obiettivo è dunque quello di ritrovare il prima possibile la condizione giusta per provare ad anticipare il rientro in campo e aiutare i nerazzurri.

La possibile data del ritorno in campo

Sembra per il momento difficile che Lukaku riesca a essere a disposizione di Simone Inzaghi prima della sosta per le nazionali di fine mese. Ma tentare di andare in panchina il 18 settembre per la gara in casa dell’Udinese potrebbe anche non essere così tanto affrettato. È più facile però che torni per la Roma.

Il 1° ottobre a San Siro ci sarà infatti la prima gara di campionato dopo la sosta e quello resta al momento il giorno più probabile del ritorno in campo del belga. Lukaku non dovrebbe infatti essere convocato dalla sua nazionale per le gare di Nations League del 22 e del 25 settembre, contro rispettivamente Galles e Olanda.

Inzaghi e l’Inter aspettano Lukaku

L’attaccante belga ha già saltato due partite, Cremonese e soprattutto il derby. Mancherà ovviamente mercoledì in Champions League nel big match contro il Bayern Monaco, così come poi salterà di sicuro Torino e Viktoria Plzen. Mister Inzaghi e i suoi compagni di squadra hanno però bisogno di lui.

È vero che nel suo ritorno all’Inter il belga ha segnato solo all’esordio in campionato a Lecce, però in campo è di sicuro un leader per gli altri giocatori. Una cosa che è mancata del tutto nel derby perso con il Milan. Il suo rientro farebbe bene anche ai compagni, per ritrovare il giusto atteggiamento in campo.