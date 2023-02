Il club nerazzurro vuole rinnovare il prestito del centravanti belga, ma soltanto se il Chelsea accetterà di dimezzarne il costo. Firmino, in uscita dal Liverpool, l’alternativa di mercato

09-02-2023 11:14

Romelu Lukaku è assai lontano dall’essere quel centravanti trascinante che guidò l’Inter di Antonio Conte allo scudetto. Nonostante ciò, il club nerazzurro ha intenzione di trattenere l’attaccante belga, a patto di trovare un diverso accordo economico con il Chelsea. Se la trattativa non dovesse andare a buon fine, l’Inter potrebbe sostituire Lukaku con Roberto Firmino, in uscita dal Liverpool.

Inter, il piano per trattenere Lukaku

La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto sulla questione Inter–Lukaku. Nonostante un rendimento lontano anni-luce da quello tenuto nell’anno dell’ultimo scudetto nerazzurro, l’a.d. Beppe Marotta sarebbe comunque intenzionato a trattenere il centravanti belga, a patto che si realizzino due condizioni.

Inter, Lukaku in prestito a metà prezzo

La prima riguarda le condizioni fisiche di Lukaku: l’Inter si prenderà le prossime settimane per valutare la salute muscolare dell’attaccante, per poi procedere soltanto in un secondo momento alla trattativa con il Chelsea. La seconda condizione, infatti, riguarda proprio la strategia per trattenere Lukaku: l’Inter punterebbe infatti non a riscattare il cartellino dell’attaccante dal club inglese, ma a ottenere un nuovo prestito a cifre decisamente più vantaggiose di quelle di oggi.

Nella scorsa estate l’Inter pagò 8 milioni di euro per il prestito di Lukaku, a cui se ne aggiungeranno altri 3 in caso di realizzazione di determinati bonus. Per il nuovo prestito del belga, Marotta punta ad avere un forte sconto: l’obiettivo è dimezzare il costo dell’operazione.

Inter, Firmino l’alternativa a Lukaku

Per non farsi trovare impreparata, l’Inter sta già scandagliando possibili soluzioni alternative a Lukaku sul mercato. Una porta a Roberto Firmino, 31 anni, attaccante atipico che a giugno lascerà a parametro zero il Liverpool dopo aver vinto praticamente tutto con la squadra di Jurgen Klopp.

Firmino è ormai una riserva nei Reds – 15 le partite da titolare in questa stagione, ma con 9 gol complessivi – e cerca una nuova avventura in Europa. Il problema è l’ingaggio del brasiliano che oggi guadagna 10 milioni di euro netti.