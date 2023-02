Inter, Zanetti: "Felicissimo per Lautaro". Poi su Skriniar

Il vicepresidente nerazzurro ha parlato dell'argentino decisivo nel derby, con un commento anche sullo slovacco.

08-02-2023 23:25

L’Inter ha vinto il derby con il Milan grazie al gol di testa di Lautaro Martinez. Il suo connazionale Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ha parlato così del centravanti argentino a Sport Mediaset: “Sono felicissimo per lui, non solo per il momento, ma anche per il percorso che sta facendo. Abbiamo avuto la visione giusta nel prenderlo, pensavamo potesse crescere così. È un giocatore completo, si sta dimostrando formidabile anche dopo il Mondiale vinto con l’Argentina”.

Zanetti si è quindi focalizzato sul prossimo ottavo di Champions League contro il Porto: “Sarà un momento molto importante per noi, ci arriviamo in buona condizione”. Infine, sul mancato rinnovo di Milan Skriniar: “Per quelle che sono le nostre possibilità, abbiamo fatto un’offerta importante. Lui l’ha valutata e ha deciso di non rinnovare, ma fino a giugno è con noi e deve dare il massimo. L’ambiente ha risposto in maniera intelligente, perché tutti pensiamo al bene dell’Inter”.