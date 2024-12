Inter, Thuram nell’attico della Ferragni e Fedez: affitto da 35mila euro, Lautaro per vicino e la maglia di Kean

Trasferitosi da poco nella casa che fu dei Ferragnez, l'attaccante nerazzurro si gode la nuova abitazione in compagnia degli amici

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Marcus Thuram si gode la sua nuova casa a Milano con gli amici. L’attaccante dell’Inter, che è da poco il nuovo inquilino dell’attico lasciato libero da Fedez e Chiara Ferragni (con tanto di affitto da capogiro), dimostra di essersi già ambientato postando sui social video che lo immortale impegnato sul proprio “campetto” da basket improvvisato in salotto per uno scambio in compagnia, indossando la maglietta della Fiorentina dell’amico Moise Kean.

Thuram a casa dei Ferragnez

L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, si è trasferito nell’attico della residenza Libeskind in zona City Life a Milano che fu dei Ferragnez. Un appartamento extralusso da oltre 470 metri quadri disposti su tre livelli, che Tikus dimostra già di aver iniziato a godersi al meglio in compagnia degli amici.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un affitto da capogiro

Lasciato libero lo scorso gennaio dalla coppia che nei mesi successivi si è sfaldata, l’appartamento è rimasto a lungo sfitto. Il motivo è da ricercare sicuramente in due fattori: da una parte la metratura non proprio semplice da gestire, dall’altra (come facile immaginare) l’affitto non proprio alla portata di tutti, con i suoi 35mila euro al mese.

Lautaro e Thuram vicini di casa

L’opportunità, proposta a Thuram direttamente dall’agenzia che la gestiva, permetterà a Tikus di ricomporre anche fuori dal campo la coppia con Lautaro Martinez, vicino vip tra i vip (tra gli altri anche Michelle Hunziker), e certamente prima scelta per il francese nel caso in frigorifero dovesse mancare il latte…

Basket e maglietta di Kean

Quattro camere da letto, altrettanti bagni, cucina, salone, terrazzo e soggiorno che Thuram ha trasformato in un piccolo campetto da basket. Tra un canestro e una battuta con l’amico fashion stylist, Marcus Pancho, l’ex Borussia Mönchengladbach è protagonista di alcuni video condivisi sui social e subito virali, che lo hanno immortalato con la maglietta del centravanti della Nazionale e della Fiorentina, Moise Kean.