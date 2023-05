Inter, Marotta: “A Istanbul con consapevolezza e merito”

L'amministratore delegato nerazzurro: “Per noi è motivo di grande orgoglio essere in finale. Sappiamo di affrontare un avversario favorito”

29-05-2023 12:04

L‘Inter si avvicina alla finale di Champions League con la consapevolezza voluta agli ultimi risultati. Beppe Marotta, l’amministratore delegato nerazzurro, ne ha parlato a Varese7Press: “Per noi è motivo di grande orgoglio essere a Istanbul. Ci presentiamo con grande merito, sapendo di affrontare un avversario favorito e di tutto rispetto. Ma la consapevolezza nostra è di giocarcela fino in fondo con grande senso di appartenenza verso questa maglia e questi colori”. L’avversario è il Manchester City, che ha conquistato la Premier League in rimonta ed è anche in finale di FaCup.