Inter: Marotta, continua il tira e molla con Skriniar

18-01-2023 20:14

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a Mediaset ha parlato poco prima del match di Supercoppa sulla situazione di Milan Skriniar: “Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione. Che prenda la sua decisione con molta calma. È un professionista molto serio, il nostro ottimismo è sincero e legato a quello che l’uomo Skriniar rappresenta”.

Sulla situazione di De Vrij: “Cosa è successo? Ma niente, sono scelte dell’allenatore. È un altro ottimo professionista, ci sono tantissime partite. Anche lui avrà la possibilità di mettersi in mostra. In una rosa di un grande club non ci sono titolari e riserve. De Vrij è una certezza”.