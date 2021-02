Inter, Marotta: "È una fase interlocutoria del campionato"

Beppe Marotta, nel pre partita di Inter – Lazio ha parlato ai microfoni di Sky Sport, con i nerazzurri quasi obbligati a vincere.

“Occasione per il sorpasso da non fallire? Stasera dobbiamo fare la nostra strada al di là degli altri risultati. La Serie A non è un torneo, alla fine vince la squadra che ha avuto più continuità. Siamo ancora in una fase interlocutoria, ma sicuramente poi potremo fare una riflessione sulla prestazione contro un avversario straordinario come è la Lazio e come è il Milan che affronteremo domenica prossima. Entrambe giocano per il nostro stesso obiettivo. Sono certo che stasera la squadra risponderà alle sollecitazioni di Conte, non dimenticandoci del peso di questa maglia”.

OMNISPORT | 14-02-2021 21:12