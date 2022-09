Inter, Marotta esce allo scoperto sul futuro di Simone Inzaghi

08-09-2022 18:13

“Fiducia a Simone Inzaghi? Ci mancherebbe. Sta facendo un ottimo lavoro. Sa gestire benissimo la squadra. Sa allenarla molto bene. Noi siamo l’Inter. Ci vuole una maggiore accortezza da parte di tutti: dalla dirigenza all’area tecnica fino ai calciatori”.

Giuseppe Marotta stronca sul nascere i sussurri, circolati nelle ultime ore, su un possibile esonero del tecnico. L’Inter, in questa stagione, non è infatti partita bene: nessuna vittoria in una partita internazionale – fra amichevoli e ieri (mercoledì), l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco – mentre in campionato ha già perso due big match su due giocati: contro la Lazio di Maurizio Sarri e, sabato pomeriggio, il derby contro il Milan. Non solo. La difesa incassa troppi gol e il gioco – a tratti spumeggiante della scorsa stagione – pare un lontano ricordo.

Nonostante questo (e i fischi di San Siro al termine della gara contro il Bayern) Marotta non ha dubbi: Inzaghi resta al suo posto. “Dobbiamo crederci fino in fondo. La stagione è appena iniziata. Questi errori non possono far altro che dare qualcosa di positivo per il futuro” ha aggiunto l’ad nerazzurro nel corso dell’intervista a Sky Sport rilasciata oggi pomeriggio (giovedì 8 settembre, ndr). “L’umore del club? C’è del sano realismo. Ogni sconfitta porta un’analisi più attenta di quelle che sono le problematiche. Il confronto fa parte dell’essere dirigente”.

Marotta ha poi parlato dell’assenza di Romelu Lukaku. Il centravanti del Belgio è ancora alle prese con l’infortunio muscolare che gli ha già fatto saltare Milan e Bayern Monaco e che, probabilmente, lo terrà fuori fino al 18 settembre. “Lukaku? Il calcio è un gioco collettivo. Si gioca in 11 e non dobbiamo poggiare le speranze su un solo giocatore. Chi lo sostituisce deve essere all’altezza”.