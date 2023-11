Inter, Marotta: "Il pareggio con la Juve non lascia rimpianti"

"Prestazione positiva, dimostra continuità col passato recente"

28-11-2023 18:39

Il pareggio contro la Juventus “è una prestazione positiva. Dimostra continuità rispetto al recente passato, tutto questo è di buon auspicio per lottare per un importante traguardo”. Lo ha detto l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, a margine dello ‘Sport Industry Talk’ di Rcs a Milano. “Al di là del risultato è la prestazione che dà conforto: siamo andati sotto, ma la squadra si è ricompattata e ha ripreso il risultato. Questo dimostra come il processo di crescita e consapevolezza continui sotto la regia di Inzaghi, questo è di buon auspicio per il futuro”, ha aggiunto.