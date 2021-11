Inter, Marotta: "Non credo che a gennaio ci saranno cambiamenti"

08-11-2021 11:46

Tante occasioni non sfruttate e distacco dalla vetta rimasto inalterato: l’Inter può avanzare tante recriminazioni in merito al derby pareggiato col Milan, che ha così conservato il vantaggio di sette punti sui cugini e il primato, condiviso sempre col Napoli.

Della stracittadina e non solo ha parlato Giuseppe Marotta ai microfoni di ‘Rai Radio 1’, sottolineando anche i meriti e la forza degli avversari. “Questa partita è stata uno spot bellissimo per tutto il calcio italiano, poi è chiaro che il rammarico per non aver vinto rimane. Il campionato è in una fase interlocutoria: il Milan è cresciuto molto con Pioli e, ad oggi, ha un ruolo importante nella corsa per lo Scudetto. Bisogna prenderne atto”

Il Comune di Milano ha da poco approvato la delibera per la dichiarazione di pubblico interesse relativa al nuovo stadio che, in futuro, dovrà ospitare le gare interne di Inter e Milan. “Le cose stanno andando per il verso giusto. E’ un’esigenza molto forte che i club hanno. Siamo favorevoli a partire quanto prima col Comune nell’ottica di un bisogno di modernità per i tifosi”.

Nonostante le voci di un interesse del fondo arabo PIF per l’Inter, il futuro sarà ancora con Suning alla guida: concetto già rafforzato dal presidente Steven Zhang in occasione del Cda di fine ottobre. “Il futuro sarà ancora con Suning che ha voglia di proseguire. Siamo una società ambiziosa, non vogliamo illudere nessuno, ma proseguire con una certa capacità gestionale è un aspetto determinante”.

Il mercato di gennaio si avvicina, ma in casa Inter non dovrebbero esserci movimenti di portata clamorosa. “Siamo concentrati sul gruppo che abbiamo a disposizione, la squadra sta rispondendo bene ed è omogenea in tutti i reparti. Credo che a gennaio non ci saranno cambiamenti, siamo però in monitoraggio per quanto riguarda il dopo”.

OMNISPORT