Inter, Marotta smentisce il maxi scambio con il Barcellona

17-01-2023 17:04

“Non c’è niente di niente”. Categorico e sintetico Beppe Marotta al Mundo Deportivo sull’ipotesi del maxi scambio tra Inter e Barcellona, che avrebbe dovuto prevedere Marcelo Brozovic e Joaquin Correa in maglia blaugrana e Franck Kessie e Memphis Depay fare il percorso inverso per accasarsi a Milano.

L’amministratore delegato nerazzurro non ha rilasciato altre dichiarazioni da Riad, dove domani la sua squadra affronterà il Milan per la Supercoppa italiana, ma l’operazione quadrupla con il Barça sembra effettivamente in salita. Il mercato delle due squadre non dovrebbe subire scossoni nelle prossime settimane, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo.