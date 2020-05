Inter, Materazzi fa infuriare i tifosi della Juventus

Marco Materazzi scatena la polemica sui social dopo un post sul 5 maggio “juventino” pubblicato su Instagram. L’ex difensore dell’Inter ha risposto agli sfottò dei tifosi della Juventus relativo al 5 maggio 2002 (il sorpasso all’ultima giornata dei bianconeri ai danni dei nerazzurri, sconfitti dalla Lazio all’Olimpico) ricordando un altro 5 maggio.

“E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l’alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo… 5/5/2010″, è il post di sfida dell’ex centrale nerazzurro, a corredo di una foto che lo immortala mentre bacia la Coppa Italia.

Materazzi ha ricordato la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Roma nel 2010, il primo tassello del Triplete completato dalla conquista dello scudetto il 16 maggio e dal trionfo in Champions League contro il Bayern Monaco il 22 maggio 2010.

In una recente intervista Materazzi ha raccontato un aneddoto proprio della finale di Madrid: “Mourinho nello spogliatoio ci disse: ‘Stiamo giocando troppo bene, dobbiamo giocare peggio. Josè è un fenomeno, voleva tenere alta la tensione”.

Su Eto’o: “Un fenomeno, per umiltà era davanti a tutti. Ma l’ambiente Inter non è mai stato con la puzza sotto il naso. Sapevi che lì entravi in una famiglia”.

SPORTAL.IT | 05-05-2020 19:18