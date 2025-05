Inter Miami: Messi fuori dalla Champions Concacaf, il crepuscolo degli dei

La squadra di Mascherano umiliata dai Vancouver Whitecaps che dopo il 2-0 dell'andata si sono imposti per 3-1, nuova delusione per la Pulce

Dopo la sconfitta interna per 4-3 con Dallas in Mls nuova delusione per Lionel Messi. L’Inter Miami è stato travolto nella semifinale della Concacaf Champions Cup dai Vancouver Whitecaps, che non solo hanno difeso il vantaggio dio 2-0 dell’andata, ma sono andati a vincere 3-1 nella gara di ritorno.

Messi all’asciutto

È il secondo anno consecutivo che l’Inter Miami fallisce in questo torneo internazionale, dopo essere stata eliminata nei quarti di finale dal Monterrey nel 2024 e così anche Messi, come Ronaldo per la Champions asiatica, si trova fuori da quella competizione che in Europa l’ha visto spesso protagonista assoluto.

Con Javier Mascherano in panchina e altri giocatori di spicco come Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba in campo, l’Inter Miami ha disputato un secondo tempo terribile stasera ed è stata ben lontana dalla rimonta: è la terza sconfitta consecutiva per la squadra della Florida : 2-0 contro i Vancouver Whitecaps, 3-4 contro Dallas in campionato, con cui ha perso la sua serie di imbattibilità in MLS, e 1-3 ieri.

Sorpresa Whitecaps

I Whitecaps , che stanno avendo un inizio di stagione eccellente e sorprendente, affronteranno la vincente dell’altra semifinale tra due squadre messicane: Tigres UANL e Cruz Azul (1-1 all’andata) per il trofeo . Nonostante l’infortunio del suo miglior giocatore (Ryan Gauld), la squadra di Vancouver è in testa alla MLS West e cercherà di diventare la seconda squadra di questo campionato a trionfare in questo torneo Concacaf dopo i Seattle Sounders (2022).

Al gol iniziale di Alba hanno replicato i canadesi nella ripresa. Il crollo in 3 minuti. Al 51′, Ali Ahmed pesca a sinistra Berhalter, che ha il tempo di girarsi, alzare la testa e servire White, che deve solo deviare in rete dal dischetto. Solo due minuti dopo il raddoppio di Vite e ciliegina finale con Berhalter al 71′. Prova opaca per Messi.

Il tabellino di Miami-Vancouver

Questo il tabellino del match:

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón (Gonzalo Luján, m. 56), Noah Allen (David Martínez, m. 77), Jordi Alba; Sergio Busquets, Federico Redondo (Benjamin Cremaschi, m. 56); Lionel Messi, Telasco Segovia (Allen Obando, m. 63), Tadeo Allende (Yannick Bright, m. 77); Luis Suárez. Allenatore: Javier Mascherano

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon (Belal Halbouni, morto 83 anni), Ranko Veselinovic, Tate Johnson (Sam Adekugbe, morto 46 anni); Sebastian Berhalter, Andrés Cubas (JC Ngando, morto nel 72), Pedro Vite; Emmanuel Sabbi (Jayden Nelson, m. 72), Brian White (Daniel Ríos, m. 56) e Ali Ahmed. Allenatore: Jesper Sørensen.

Reti: 9′ Alba (I), 51′ Bianco (W), 53′ Vite (W), 71′ Berhalter (W).