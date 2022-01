Inter-Milan, Darmian: "Derby partita speciale"

28-01-2022 13:27

Il prossimo weekend sarà il turno del derby di Milano Inter-Milan, partita che vale l’altissima classifica. Ciclo di fuoco per i rossoneri, che affrontano i nerazzurri dopo lo 0-0 contro la Juve dell’ultimo turno. A parlare di derby ci ha pensato l’esterno dell’Inter Matteo Darmian, che ha presentato così la partita:

“Abbiamo superato nel migliore dei modi questo mese, vogliamo andare avanti in ogni competizione e ora ci prepariamo a un febbraio importantissimo con sfide difficili, a partire dal derby. Una partita speciale, nessuna delle due ha qualcosa in particolare da perdere. Il Milan da un anno e mezzo sta facendo benissimo ma noi non siamo da meno e lo dimostreremo”.



