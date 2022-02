Inter-Milan, Handanovic: "Oggi abbiamo fatto tutto noi"

05-02-2022 21:52

Il portiere e capitano dell’Inter Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del derby per 2-1 contro il Milan. Non perfetto in occasione del secondo gol di Giroud, rimane il fatto che i nerazzurri hanno dominato per oltre 70 minuti. Ecco le parole di Handa:

“Oggi abbiamo fatto tutto noi. Il derby l’abbiamo perso noi, potevamo gestire meglio gli ultimi minuti. C’è delusione ma non abbiamo tempo per piangere, ci sono tante partite. Un portiere sa di poter fare sempre meglio, sul secondo gol non sono riuscito a tirarla fuori, ma non potevo partire prima […] A volte quando perdi non è tutto da buttare via, dobbiamo ricompattarci e lanciarci subito nelle prossime partite. Ogni partita è un’opportunità, la sconfitta è già il passato, dobbiamo preparare bene la Coppa Italia. Se giochi a calcio come facciamo noi a volte sbagli e vieni punito”.

