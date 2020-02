Inter: mistero Eriksen, Antonio Conte sbotta

L’Inter scivola al terzo posto in classifica, nonostante i rinforzi voluti da Antonio Conte e arrivati nel mercato invernale. I nerazzurri contro la Lazio hanno dato segnali preoccupanti soprattutto a centrocampo, e il mister leccese non sembra avere un piano B per cambiare l’inerzia se la squadra non gira.

Il mancato utilizzo dal primo minuto di Christian Eriksen, impiegato solo nell’ultimo quarto d’ora dalla partita, ha particolarmente stupito gli addetti ai lavori. Il centrocampista danese, arrivato a gennaio come “anti Cristiano Ronaldo”, è partito titolare solo in una delle cinque partite in cui è stato a disposizione, e quando è subentrato non è riuscito a fare la differenza.

Non è una questione di forma: nei pochi minuti in campo contro la Lazio Eriksen è stato in ogni caso volitivo, impegnando Strakosha e servendo un assist d’oro a Lukaku. L’impressione è che Conte non sappia ancora come inserirlo nel suo granitico 3-5-2.

Dopo la partita, il mister leccese ha risposto piuttosto seccato alle domande sul neo acquisto: “Eriksen fuori? La ricerca dell’equilibrio, sia in fase difensiva che offensiva, è fondamentale. Non possiamo pensare che un solo giocatore possa risolvere le situazioni. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere”.

Poi ha lanciato una frecciatina proprio al giocatore: “Siamo arrivati fin qui senza di lui”.

Conte deve ancora trovargli una collocazione in campo per permettergli di incidere dall’inizio e disinnescare subito un potenziale caso, per permettere al Biscione di tenere il passo di Juventus e Lazio.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 10:28