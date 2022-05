Inter, Moratti provoca il Milan: "Possono avere un 5 maggio anche loro"

17-05-2022 21:35

Intervistato dall’Adnkronos, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato così della lotta scudetto tra Milan e Inter: “Nel calcio tutto è possibile, i miracoli possono sempre accadere. Quello che appare scontato e deciso, poi si ribalta in un attimo, è successo a noi diverse volte, anche se devo dire che sono più le volte in cui è andata bene. Sono due grandi squadre, ma può piovere come a Perugia o succedere a loro quello che è capitato a noi in quel maledetto 5 maggio. Chissà che magari il 22 maggio non diventi il loro 5 maggio…“.

Moratti avvisa nuovamente il Milan, favorito per vincere lo scudetto avendo due punti in più dell’Inter: “Inter e Milan hanno fatto un bel campionato, io credo ancora che abbiamo la possibilità di vincere lo scudetto. Manca una partita dove tutto può succedere e nel calcio, può sembrare una frase banale ma vera, tutto è possibile”.

OMNISPORT