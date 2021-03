Inter, Moratti svela vecchi retroscena di mercato

Massimo Moratti, nel corso di un’intervista a “Radio Kiss Kiss” si è lasciato andare ad alcuni vecchi retroscena di mercato.

“Se penso a una trattativa sfumata con De Laurentiis mi viene in mente il nome di Hamsik: telefonai ad Aurelio, ma mi disse che non l’avrebbe mai venduto. Fu un errore, da parte nostra, non acquistarlo quando era al Brescia. Pure Lavezzi mi piaceva, era un bel giocatore. In generale, c’era un certo equilibrio tra le varie squadre: tutte riuscivano ad arrivare a quei calciatori in grado di rendere la Serie A molto competitiva”. Poi sull’Inter del presente, per scaramanzia, ha preferito non sbilanciarsi sulla questione scudetto.

OMNISPORT | 15-03-2021 19:38