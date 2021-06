Inter, Mourinho: "Lukaku è diventato il migliore"

Al Times, José Mourinho ha parlato di Romelu Lukaku, che ha allenato in Premier con Chelsea e Manchester United: “Penso che sia il grande momento per lui per dire al mondo ‘sono qui e sono uno dei migliori attaccanti in Europa’. I due anni in nerazzurro gli hanno dato la fiducia in sé stesso che spesso è mancata. Al Chelsea era ancora un ragazzino, allo United in fase di sviluppo. Con l’Inter è diventato il migliore”.

“I tifosi lo amano, anche i compagni. È un ragazzo forte fisicamente, ma c’è anche un bambino dentro che ha bisogno di sentirsi importante. In questo periodo l’Inter gli ha dato tutto, anche grazie allo scudetto vinto dopo tanti anni”.

OMNISPORT | 12-06-2021 15:29