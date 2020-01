Inter-Napoli: Lo scambio di mercato scatena la furia dei tifosi

Manca poco più di una settimana alla fine del mercato e si entra sempre più nel vivo: annunciati colpi dell’ultim’ora e movimenti importanti. Si lavora molto anche sugli scambi e per qualche operazione saltata (vedi Politano-Spinazzola) sembra se ne stiano concretizzando altri ancor più clamorosi.

LO SCAMBIO – Radiomercato informa che Inter e Napoli stanno trattando per scambiarsi Vecino – uscito dai radar di Conte – e Allan, che è sempre più in rotta con il club.

LE REAZIONI – Una notizia che è stata accolta in maniera opposta dalle due tifoserie. Furiosi i napoletani, che non capiscono la ratio tecnica dell’operazione, in festa gli interisti.

QUI NAPOLI – Sui social i fan azzurri sono arrabbiati: “Se per caso si dovesse davvero fare lo scambio Allan Vecino, Giuntoli dovrebbe essere licenziato all’instante. Che poi io lo manderei via pure se da all’Inter 25 milioni per Politano” o anche: “Hanno rifiutato 60 e più milioni l’anno scorso per Allan ora lo scambiano con un fuori rosa dell’inter”.

LA RABBIA – Fioccano reazioni sdegnate: “Vecino per Allan ha senso solo se De Laurentiis è sotto qualcosa che chiameremo “ipnosi”…” oppure: “Tecnicamente rimpiazzare Allan con Vecino è incomprensibile. Evidentemente ci sono questioni talmente importanti che vanno al di là dell’aspetto tecnico. Cercherei almeno di capitalizzare con giovani forti (sul genere di Esposito), o attraverso canali “liberi” (Tonali)”.

QUI INTER – Festeggiano invece i tifosi nerazzurri: “Se Suning portasse a casa Eriksen e Allan mi va benissimo anche Llorente, dando via Politano siamo comunque al furto con scasso stando bassi” o anche: “Se diamo via Vecino e ci danno Allan, mi tatuo la faccia di Ringhio”, oppure: “Se clamorosamente dovessimo prendere Allan, il tabagista di Bagnoli che deve sorbirsi Matuidi, Can, Khedira e Rabiot si fa esplodere a Vinovo”.

GLI SCETTICI – Nutrito il clan di coloro che non credono che si farà: “Llorente e Allan per Politano e Vecino neanche all’asta fantacalcio dopo una cassa di Peroni, dai” oppure: “Lo scambio Vecino-Allan sarebbe ai limiti della circonvenzione di incapace. Troppo bello per essere reale”.

IL PREZZO – C’è chi scrive: “Dunque Allan lo scorso anno era valutato tra gli 80 ed i 90 milioni, quest’anno sarebbero pronti a scambiarlo con Vecino? Ci credo poco”, altri commentano: “Da una parte quelli che credono allo scambio Allan-Vecino, dall’altra i sani di mente” e infine: “Allan-Vecino Ausilio lo fa dire a Di Marzio perché si vergogna di chiederlo lui a Giuntoli”.

