Napoli, scoppia un altro caso: retroscena Allan-Gattuso

Il momento critico del Napoli si riflette su uno dei giocatori che fino ad alcuni mesi fa era stato una colonna della squadra, Allan. Il centrocampista brasiliano non è stato convocato per la partita contro la Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, per un presunto “affaticamento muscolare”.

La verità è però un’altra, almeno secondo la Repubblica: l’esclusione secondo alcune indiscrezioni sarebbe avvenuta per motivi disciplinari. Gattuso non ha gradito la reazione del giocatore alla sostituzione durante la partita contro la Fiorentina. Allan aveva lasciato il campo correndo, senza salutare nessuno, e aveva abbandonato addirittura lo stadio in anticipo, salvo poi essere richiamato per andare in ritiro con i compagni.

Un chiaro segnale della scollatura tra il club e il giocatore, che dall’ammutinamento e dal litigio di Eduardo De Laurentiis (e la rapina in casa a novembre) fatica a ritrovarsi.

Allan a parte, la situazione a Napoli resta tesa: dopo due giorni di silenzio Aurelio De Laurentiis ha chiamato Gennaro Gattuso. Lo riporta il Mattino. Il patron degli azzurri ha voluto farsi spiegare cosa non ha funzionato domenica, e Ringhio gli ha confessato la sua preoccupazione per l’involuzione della squadra.

L’ex Milan resta in ogni caso fiducioso e spera in una reazione in serata contro la Lazio. La dirigenza almeno per ora resta con lui.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 11:38