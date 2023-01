Inter-Napoli, supplemento d'indagine per i cori contro Lukaku

05-01-2023 19:16

Fonte: Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Il calcio italiano è ripartito con il piede sbagliato dopo la lunga sosta per i Mondiali, almeno per quanto riguarda il comportamento dei tifosi sugli spalti.

A Lecce e a Milano, infatti, si sono uditi cori e ululati razzisti da parte dei tifosi della Lazio nei confronti dei giocatori del Lecce Samuel Umtiti e Lameck Banda, mentre a San Siro il bersaglio è stato l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku da parte dei tifosi del Napoli.

In vista delle partite della 17ª giornata il giudice sportivo si è già espresso a riguardo, sanzionando la Lazio con un turno di chiusura della Curva Nord dell’Olimpico, mentre per il caso Lukaku è stato chiesto un supplemento di indagine alla Procura federale.

“Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale – si legge nel comunicato del Giudice Sportivo – ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l’Ordine pubblico, quali sono i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore “terzo anello blu”, autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku della Soc. Internazionale”.