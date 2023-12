Inter nel mirino dei social, l’hashtag “Fino al Fallimento” diventa virale e c’è chi tira in ballo il caso Bastoni

La cancellazione del Decreto Crescita e la vittoria della Superlega alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea scatenano i social, in particolare juventini e anche l’affare Bastoni finisce sotto la lente di ingrandimento

29-12-2023 13:49

Calcio italiano sull’orlo di una crisi di nervi. E’ cominciato una sorta di tutti contro tutti nato prima dalla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema Superlega e poi dopo la cancellazione del Decreto Crescita che rischia di mettere la serie A in grande difficoltà sotto il profilo economico e della competitività con altri club europei.

Sui social virale l’hashtag “FinoAlFallimento”

I social non hanno perso tempo e dopo le notizie degli ultimi giorni, spinti in particolar modo dai tifosi della Juventus, è stata l’Inter la società italiana più chiacchierata e maggiormente sotto scrutinio. Al punto che è nato l’hashtag FinoAlFallimentoInter, che negli ultimi due giorni sta addirittura spopolando. Tutto è nato un paio di giorni fa quando il Giornale ha scritto che la società nerazzurra in questo momento ha una situazione debitoria di 807 milioni che benché sia in diminuzione rispetto al passato, resta molto grave.

Juve-Inter e il rispetto delle regole

La battaglia contro l’Inter e la sua situazione debitoria non nasce solo dalla situazione economica del club nerazzurro ma dal fatto che nella scorsa stagione la Juventus sia stata penalizzata con 10 punti per il caso plusvalenze. Mentre fino a questo momento la società milanese non ha dovuto affrontare nessun tipo di conseguenza sul piano sportivo. Per questo motivo i tifosi della Juventus hanno deciso di lanciare un hashtag per mettere in evidenza quella che ritengono sia una situazione da “due pesi e due misure” nei confronti di Inter e Juventus.

L’affare Bastoni

Per supportare la tesi di una Juventus spesso al centro di attacchi da parte del mondo della magistratura sportiva, con l’Inter invece che gode di una sorta di lasciapassare ci pensano ancora una volta i tifosi bianconeri che sui social tirano in ballo l’affare Bastoni. In particolare l’accusa è legata alle plusvalenze con il difensore che venne prelevato dall’Atalanta per un totale di 31 milioni di euro all’interno di un’operazione che vedeva il passaggio di Marco Carraro, Fabio Eguelfi e Davide Bettella alla società bergamasca per circa 19,5 milioni di euro. Dei tre giocatori Carraro gioca in C con la Spal, Eguelfi è ora senza squadra e Bettella gioca con il Monza ma per i social si tratta comunque di un’operazione sospetta.