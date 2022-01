Inter, niente corse sul mercato ma i tifosi lanciano l’appello

02-01-2022 10:49

L’Inter è la squadra più in forma del campionato e sembra essere anche quella che ha meno fretta sul mercato. Marotta e Ausilio stanno cominciando a muovere le prime operazioni in vista della prossima stagione come l’arrivo del portiere Onana che prenderà il posto di Samir Handanovic.

Inter: niente corse sul mercato

La dirigenza dell’Inter non sembra intenzionata a svenarsi in questa finestra di mercato, la squadra di Simone Inzaghi è quella che, tra le grandi, ha subito di meno il problema infortuni e grossi vuoti da colmare all’interno della rosa non ce ne sono. Marotta e Ausilio proveranno però a sfruttare le eventuali occasioni che si presenteranno. Anche da parte dei tifosi non sembrano esserci richieste particolari in tal senso.

Inter: i tifosi vogliono il rinnovi di Brozovic

L’unica preoccupazione dei tifosi dell’Inter sembra essere legata al futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha un contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e le trattative con la società sono cominciate già da diverso tempo anche se non hanno portato alla fumata bianca. Da casa Inter filtra comunque ottimismo anche se con il passare del tempo crescono le ansie dei tifosi.

Tifosi in ansia per il futuro di Brozovic

I fan nerazzurri vogliono evitare quanto successo ai cugini del Milan che la scorsa estate hanno dovuto dire addio a Calhanoglu e Donnarumma a parametro zero. Brozovic è diventato un giocatore cardine della squadra nerazzurra e le attenzione dei tifosi sono tutte concentrati su questa situazione: “Non c’è negatività nel sentimento che regna in viale della Liberazione – scrive il giornalista Pasquale Guarro – dove invece sono certi che il calciatore firmerà. Anche perché finora ha sempre e solo lanciato segnali positivi”.

Ma non tutti i tifosi condividono lo stesso ottimismo: “Marotta si è detto fiducioso quindi lo sono anche io. Poi se davvero Brozovic avesse già un’offerta migliore non penso continui a perdere tempo all’Inter, se davvero volesse andare via”. Matteo la vede in maniera diversa: “Se voleva davvero firmare non arrivava a scadenza. Secondo me andrà via a 0 come Kessie o Dybala”. E ancora: “E’ da novembre che c’è ottimismo eppure è da questa notte che può firmare a 0 per chiunque. Magari firmerà il rinnovo ma io inizio anche a pensare che ormai sia andato se il tutto si protrae per le lunghe”.

