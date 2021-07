Inter, nome nuovo per l'attacco: Marotta sfida l'ex Simeone

L’Inter guarda oltre Romelu Lukaku. Nessuna paura per i tifosi nerazzurri, l’attaccante belga resterà a Milano come ha più volte già dichiarato, ma il club campione d’Italia si sta guardando intorno per rafforzare la panchina e investire in ottica futura.

Secondo le ultime notizia trapelate dal Brasile, il nome nuovo per il mercato dell’Inter è quello di Rodrigo Muniz. Una mossa a sorpresa dei nerazzurri, pronti a trattare nuovamente con il Flamengo dopo l’acquisto di Gabigol in passato, con la speranza di un matrimonio migliore. Il 20enne gioca con il Coritiba ma il cartellino è di proprietà della squadra allenata da Portaluppi.

La giovane punta classe 2001 andrebbe a completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio avrebbero già sondato il terreno, così da poter anticipare la concorrenza e formulare un’offerta ufficiale. Il Flamengo chiede almeno 8 milioni di euro per il gioiellino di casa.

E la concorrenza per Rodrigo Muniz non manca di certo. L’Al Nasr avrebbe già offerto 5 milioni di euro più 2 di bonus al Flamengo, mentre l’Atletico Madrid dell’ex Inter, Diego Simeone ha messo sul piatto 5 milioni ma nessun plus.

Offerte al momento non ritenute soddisfacenti dal Flamengo, che potrebbe riservare all’Inter una corsia preferenziale: dopo aver venduto Gabriel Barbosa proprio ai brasiliani, il protagonista assoluto della Copa Libertadores vinta nel 2019, il club nerazzurro vanta ottimi rapporti con il Flamengo. Con la giusta offerta si può fare, ma conterà anche la volontà di Muniz.

13-07-2021 18:26