Mughini scatenato, consiglio a Lukaku: Lascia perdere il calcio

Non sta nella pelle neanche lui. Giampiero Mughini sta delirando come tutti gli italiani per il cammino trionfale della nazionale azzurra a Euro2020. Il giornalista-scrittore, di chiara fede juventina, commenta con una lettera aperta a Dagospia il successo sul Belgio, sottolineando come che a vedere scendere in campo i nostri e i loro c’era d’aver paura: Quanto a statura e a complessione fisica i belgi nella media erano tutti giganteschi, molto più vicini alle stelle dei nostri. Se metti uno sull’altro Insigne, Immobile e Barella fa uno di loro. Faceva paura su tutti quel De Bruyne che pensa il calcio come Einstein pensava la fisica, e meno male che non era al meglio, tanto che nel secondo tempo è sceso giù di un paio di gradini”.

Mughini esalta Donnarumma e Insigne

Nel rammaricarsi per l’infortunio di Spinazzola, Mughini riserva parole al miele per tutti gli azzurri, praticamente, da Donnarumma (“Magnifico Donnarumma, che con la mano destra ha tolto dalla rete una stangata di De Bruyne”) a Insigne (“Magnifico Insigne, forse una delle più belle partite della sua ormai lunga carriera. Il suo gol è stato da bacheca della storia del calcio”) ma si scioglie letteralmente quando deve parlare di Chiellini.

Per Mughini Lukaku deve stare a casa se c’è Chiellini

Dice Mughini: “Quanto al dottor Chiellini, consiglierei a Lukaku di lasciar perdere il calcio quando davanti a lui c’è “Chiello”. Forse mi aspettavo un guizzo in più da Chiesa. Ma il calcio è così. Un giorno sei immenso, un altro no. A farla breve mai un solo istante durante i 90 minuti di questa partita che si presentava difficilissima sul piano mentale siamo stati inferiori a quella che passa come la più forte nazionale di questi ultimi anni. Mai un solo minuto abbiamo indietreggiato o abbiamo piegato le ginocchia. Anzi no, una volta le abbiamo piegate in segno di onore verso la gente “nera”.

SPORTEVAI | 03-07-2021 09:22