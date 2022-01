Inter, non solo Onana: c’è l’offerta per un altro colpo a zero

05-01-2022 14:13

L‘Inter si conferma una delle formazioni di Serie A più attive in questo mercato di gennaio. A pochi giorni dall’apertura i nerazzurri si sono ormai assicurati, per giugno, le prestazioni di Andre Onana, che arriverà a parametro zero dall’Ajax e sarà destinato, nelle intenzioni della società, a raccogliere la pesantissima eredità di Samir Handanovic, portiere che ha difeso la porta della Beneamata per un decennio. Ma Marotta si conferma un maestro nei colpi a zero, e subito dopo l’estremo difensore punta a mettere a segno un altro acquisto, sempre per giugno, ovvero quello di Matthias Ginter.

Inter, c’è l’offerta per Matthias Ginter

La strategia dell‘Inter è indirizzata verso i colpi a parametro zero data la scarsità di liquidità sulla quale può contare la società. Ecco dunque che il talento di Marotta si sta rivelando utilissimo per puntellare la rosa senza spendere un centesimo se non in commissioni e stipendio. Prendersi un portiere titolare a zero è già una bella cosa, ma ora l’Inter desidera puntellare la difesa.

Il prescelto ormai da tempo è Matthias Ginter, difensore classe 1994 che a giungo si svincolerà dal Borussia Mönchengladbach. La Gazzetta dello Sport riporta anche quella che sarebbe l’offerta dell’Inter: un quadriennale da 3,5 milioni di euro. L’idea è quello di aggiungerlo al trio Bastoni-De Vrij-Skriniar.

Inter, Ginter non esclude a prescindere Bremer, ma occhio al Milan

Di Matthias Ginter si parla ormai da settimane, e questo ci porta a pensare che qualcosa bolla davvero in pentola. Questo acquisto poi avrebbe un duplice scopo, nel senso che proteggerebbe la retroguardia nerazzurra in caso di mancato accordo con l’olandese Stefan de Vrij, il cui contratto con l’Inter scade nel 2023. Le trattative per il prolungamento stanno procedendo molto lentamente, e il difensore ex Lazio è tutto fuorché certo di rimanere sotto la Madonnina.

Questo acquisto, poi, non escluderebbe a priori l’arrivo a Milano di Glenson Bremer, seguito anche dai rossoneri del Milan, che al momento sono in vantaggio e che potrebbero sferrare il colpo anche nel mercato di gennaio se Elliot cambierà la sua posizione sul non concedere fondi extra per il mercato. Calciomercato.com però ha pubblicato un’indiscrezione secondo la quale Cairo (presidente del Toro) e Marotta si sarebbero parlati negli uffici milanesi del club in questi giorni, trovando sostanzialmente una bozza d’accordo per Bremer.

Ancora niente è ufficiale, e la trattativa è agli albori, ma se fosse confermato questo sarebbe un chiaro indizio della direzione che sta prendendo il mercato nerazzurri anche per le prossime sessioni.

Inter, resta vivissima anche la pista che porta a Julián Álvarez

Qui la questione è leggermente differente, e ne ha parlato in modo approfondito la Gazzetta dello Sport un paio di giorni fa. Il problema in questo caso non è nella somma da versare al River Plate per l’acquisto del giovane attaccante che ha già realizzato 24 gol e 18 assist negli ultimi mesi (la sua clausola rescissoria è di 20 milioni di euro, e quelli sono i soldi che si dovranno versare), quando sull’offerta dell’ingaggio. Tanti sono i club interessati, e la spunterà chi aprirà di più il portafoglio

Il suo contratto scadrà il 31 dicembre ma la Rosea ha ricordato come Fernando Hidalgo, procuratore di Álvarez, sia in arrivo a Milano (anche se ha in programma anche dei blitz a Londra e Madrid). Questo potrebbe mettere i nerazzurri in vantaggio sempre sul Milan, che è forte sull’attaccante argentino.

L‘Inter è molto interessata ma sta valutando attentamente se investire quella cifra, dato che negli anni è già rimasta scottata da affari in Sudamerica (ricordiamo tutti Gabigol). Al momento però la priorità della dirigenza sono i difensori e i rinnovi, ma su Alvarez ci saranno presto novità.

OMNISPORT