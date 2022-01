Inter, dall'Inghilterra sono certi: deciso il futuro di Lukaku

03-01-2022 21:30

L’Inter si sta muovendo sul mercato per fare un regalo a Simone Inzaghi e inevitabilmente si parla di Romelu Lukaku dopo la sua intervista. Il belga si è pentito del trasferimento al Chelsea e ha chiaramente espresso la volontà di tornare a Milano.

Lukaku, l’ultimo capitolo della saga

Nell’ultimo capitolo della saga, Tuchel ha parlato così a BeIN SPORTS dopo Chlesea–Liverpool: “Lukaku rimarrà un nostro giocatore, noi proteggeremo sempre i nostri calciatori. Quando prendiamo decisioni così, dobbiamo valutare la situazione senza ascoltare nessuno attorno. Vogliamo però capire cos’ha detto esattamente e perché, questo è l’obiettivo dell’incontro di lunedì. Prenderemo poi delle decisioni e se penseremo che sarà pronto per giocare mercoledì col il Tottenham, allora ci sarà”.

Tuchel sa bene come muoversi con Lukaku: “Non è la prima volta nella mia carriera che un’intervista provoca una situazione di cui nessuno ha bisogno. Io personalmente non mi sento attaccato o arrabbiato, però se n’è parlato troppo. Venerdì credevo potessimo gestire la situazione, però sono arrivare nuove parole e la questione è diventata troppo importante, c’erano troppe voci e abbiamo preso questa decisione per mantenere la concentrazione sulla partita”.

Incontro Chelsea-Lukaku

Lunedì è arrivato, l’incontro tra la società e Lukaku ha tenuto tutti col fiato sospeso, anche i tifosi dell’Inter che però si sono già chiaramente schierati contro il ritorno del belga. Le notizie che arrivano dall’Inghilterra sono inequivocabili.

Inter, Lukaku non parte

Come riporta Sky Sport, non ci sono possibilità che Romelu Lukaku lasci il Chelsea a gennaio o nella prossima estate: il futuro del centravanti belga è ancora coi Blues. Il club ha d’altronde speso 115 milioni, un investimento importante a cui la società crede. I blues proveranno a dimenticare la faccenda, toccherà però al belga riconquistare la piazza a suon di gol.

