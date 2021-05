Inter, nuova tegola dalla Cina: la rabbia dei tifosi

I tifosi dell’Inter si sentono sotto attacco. La notizia del prestito arrivato da Oaktree e annunciato dalla stessa Inter per molti doveva rappresentare la fine di un problema di cui si è parlato a lungo nel corso degli ultimi mesi. Ma non è stato così. Per molti il prestito non può essere la soluzione definitiva e continua ad esserci una certa apprensione anche dopo le parole del team manager Oriali.

L’attacco di Eder

A complicare ancora i piani ci pensa un ex giocatore dell’Inter e della nazionale italiana: Eder Citadin Martins. Il giocatore brasiliano ora al San Paulo fa riferimento alla sua esperienza con il club cinese di proprietà del gruppo Suning e le cose non stanno andando come sperato. Il giocatore ha così deciso di affidare il suo sfogo a Twitter: “Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FV. E spero che all’Inter non succeda come a noi (visto che la proprietà dei club è la stessa) che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato (8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti)”.

Il brasiliano sembra davvero infastidito dalla situazione e forse dal poco risalto di quanto sta avvenendo in Cina: “Oltre a non averci liberato per darci la possibilità di trovare squadra altrove facendoci perdere così delle opportunità di lavoro. Lasciando a casa più di 50 dipendenti senza i loro soldi e senza darci spiegazioni. In Europa è più facile voler fare bella figura”.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

I fan nerazzurri si sentono ancora una volta accerchiati da quello che in più occasioni hanno giudicato come terrorismo mediatico. E anche una richiesta legittima come il pagamento dello stipendio da parte di un calciatore diventa motivo per scatenare rabbia e frustrazione: “Non sputare nel piatto dove hai mangiato e direi molto bene. Te la devi prendere con lo stato cinese che ha chiuso il club. Non credo che per te sia crollato il mondo”.

E sono tanti i commenti contro l’attaccante: “Mi spiace ma hai perso un’altra occasione per stare zitto, cosa hai dato nei tuoi anni all’Inter? Quanto hai guadagnato nel periodo trascorso allo Jiangsu? Vergognati”. E ancora: “Sopravvalutato, ringrazia che ti hanno pagato 100 volte quello che vali”.

22-05-2021