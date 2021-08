Inter, nuove valutazioni per un altro innesto in attacco

In attesa di annunciare ufficialmente Joaquin Correa, l’Inter resta attivissima sul mercato da dove, presto, potrebbe rendersi protagonista di un’altra importante operazione.

Sebbene con l’arrivo del “Tucu” il club nerazzurro abbia completato sia numericamente che qualitativamente il proprio reparto offensivo, Simone Inzaghi potrebbe nelle prossime ore salutare l’arrivo di un’altra punta.

In casa interista infatti non convincono le condizioni di Alexis Sanchez, giocatore sul quale Marotta e Ausilio, assieme allo staff tecnico, faranno a breve delle valutazioni più approfondite.

Qualora il cileno non venisse più ritenuto idoneo al progetto nerazzurro, i vertici di Viale della Liberazione si muoverebbero in cerca di un altro innesto davanti e, in questo senso, tutti gli indizi portano a Gianluca Scamacca.

La punta del Sassuolo, sondata già nei giorni corsi, rappresenterebbe la soluzione low cost perfetta per occupare il ruolo di vice Dzeko, giocatore questo assistito, come Correa e Scamacca, da Alessandro Lucci.

Proprio la presenza dell’agente, parallelamente ai buoni rapporti tra Marotta e l’ad neroverde Carnevali, potrebbe favorire una chiusura veloce della trattativa per il classe 1999, l’anno scorso autore di otto reti con la maglia del Genoa.

Probabile che, nel momento in cui l’Inter bussi con decisione alla porta del Sassuolo, i dirigenti milanesi propendano per un acquisto in prestito con diritto di riscatto, formula ideale per non appesantire troppo il prossimo bilancio.

In quest’ottica, prima della chiusura della sessione estiva l’Inter cercherà di muoversi con profitto anche in uscita: dopo la partenza di Pinamonti in direzione Empoli, Satriano potrebbe andare in prestito ad una tra Cagliari, Udinese e Crotone, mentre Saicedo potrebbe tornare al Genoa e rimpinguare così ancor di più le casse del club meneghino.

OMNISPORT | 25-08-2021 14:01