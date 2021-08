Inter, nuovo ostacolo nella trattativa per Correa

Nonostante l’arrivo di Edin Dzeko (subito in gol nell’amichevole contro la Dinamo Kiev), in casa Inter la questione attaccante continua a tenere banco.

L’apporto offensivo della punta bosniaca infatti da solo non può bastare per sostenere le ambizioni europee del club nerazzurro il quale, con la perdita di Romelu Lukaku, ha inevitabilmente bisogno di trovare un altro rimpiazzo che possa garantire un buon numero di reti alla causa interista.

Per questo, anche se la pista che porta a Duvan Zapata non è da considerarsi ancora del tutto chiusa, l’Inter ha virato con decisione su Joaquín Correa, un profilo gradito e conosciuto da Simone Inzaghi il quale, avendolo già allenato alla Lazio, sa quanto l’argentino possa essere pericoloso sul terreno di gioco.

Arrivare al “Tucu” però potrebbe diventare più complicato del previsto. Se da un lato Lotito, per accelerare sul fronte del mercato in entrata, ha bisogno di far cassa vendendo i giocatori con più richieste sul mercato, dall’altro è anche vero che il numero uno della Lazio non vuole svendere i propri gioielli al primo offerente.

Per questo motivo Marotta e Ausilio farebbero bene a guardarsi dall’inserimento nelle ultime ore dell’Everton, club con buona disponibilità economica che può investire una cifra importante per portare in Inghilterra il nativo di Juan Bautista Alberdi.

Quest’ultimo, dopo aver già informato la società del desiderio di cambiare aria, ha messo l’Inter in cima alle sue preferenze ma, in assenza di un’offerta congrua e concreta da parte dei dirigenti nerazzurri, potrebbe anche prendere seriamente in considerazione l’opzione Toffees.

La compagine inglese può infatti garantirgli di mettersi in vetrina nel campionato più ricco e spettacolare del mondo e, in particolare, può consentire alle casse della Lazio di respirare, due motivi questi che, alla lunga, potrebbero mettere fuori gioco un’Inter che ora non può più permettersi di tergiversare se vuole davvero portare Correa a Milano.

