Mercato Inter, le ultime sul futuro di Lautaro Martinez

Il rinnovo di Lautaro Martinez è il caso più spinoso che l’Inter deve affrontare nei prossimi giorni. C’è ancora distanza tra il club nerazzurro e l’entourage dell’attaccante argentino: Beppe Marotta offre 4,5 milioni di euro all’anno, il giocatore, cercato da diversi club di Premier League, ne vuole 6.

Sul suo futuro si è espresso l’agente Alejandro Camaño, che mercoledì prossimo incontrerà i dirigenti della società meneghina per provare ad arrivare ad una intesa fino a questo momento improbabile: “Per mercoledì è prevista una riunione con l’Inter, faremo tutto ciò che è possibile per rimanere in nerazzurro”, ha assicurato ai microfoni di FcInternews.

L’addio di Romelu Lukaku non ha cambiato l’atteggiamento del giocatore: “Martinez sta molto bene a Milano, ha un ottimo rapporto con i compagni di squadra e col nuovo allenatore. Lui ha ascoltato tante cose, però in nessun momento le ha prese sul serio: crede, e crediamo, che ci sia ancora vita all’Inter”.

Sull’ingaggio: “Lautaro non parla di denaro, ma di calcio e del giocare. Il denaro è una cosa che spetta al suo agente. Al massimo Martinez può dire quanto è felice a Milano e della squadra. Io posso dirle che credo si debba adattare la sua situazione… alla nuova situazione”.

Il giocatore crede nel progetto nerazzurro e ha detto no alle prime offerte dei club inglesi: “Vuole vincere di nuovo lo Scudetto con l’Inter, disputare una buona Champions con i nerazzurri e come le dicevo in questo momento non pensa per nulla a lasciare l’Italia”.

