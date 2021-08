Inter, il Tottenham avrebbe già un accordo con Lautaro Martinez

Dopo aver venduto sia Hakimi che Romelu Lukaku, i tifosi dell‘Inter speravano che finalmente i patemi fossero finiti, e invece sembra che non ci sia pace in questa sessione di mercato. Un’incredibile indiscrezione arriva infatti direttamente dall’Inghilterra, e in particolare dal Times, che riporta di un accordo ormai raggiunto tra il Tottenham e Lautaro Martinez sulla base di una cifra intorno ai 71 milioni di euro.

Se confermata, questa notizia avrebbe davvero del clamoroso perchè andrebbe definitivamente a smantellare l’intera squadra Campione d’Italia 2020-2021. Oltre a Lukaku, ormai praticamente ufficiale al Chelsea, Hakimi è stato venduto al PSG per 60 milioni, e la società di Via della Liberazione ha visto l’addio anche di Conte e Oriali, rispettivamente tecnico e team manager della squadra.

Se ad inizio estate era facile prevedere dei sacrifici in casa Inter, era francamente impronosticabile una situazione simile, coi nerazzurri costretti a cedere in toto una delle coppie d’attacco più forti e affiatate d’Europa.

La situazione è in completo divenire, ma l’interesse del Tottenham è forte e concreto, anche se negli ultimi minuti Sky Sport avrebbe smentito l’indiscrezione del tabloid britannico. Nonostante ciò, la situazione legata a Lautaro Martinez è davvero pericolosa, anche considerando il fatto che le trattative per il rinnovo di contratto dell’argentino sono bloccate ormai da mesi. L’Intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di trattenere l’attaccante, ma ormai la linea dell’Inter è chiara: a fronte di offerte importanti, nessuno è incedibile.

OMNISPORT | 08-08-2021 14:41