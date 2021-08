Mercato Inter: scelto il sostituto se parte Lautaro Martinez

Lautaro Martinez di nuovo in bilico. L’Inter ha respinto una prima offerta per l’argentino da parte dell’Atletico Madrid, 50 milioni di euro per il Toro ritenuti insufficienti da parte degli uomini di mercato nerazzurri, ma le pretendenti potrebbero nuovamente rifarsi sotto nei prossimi giorni.

Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, sul giocatore si sarebbe portato anche l’Arsenal, alla ricerca di un sostituto del partente Lacazette. La situazione contrattuale delicata del giocatore argentino, che con il nuovo agente è ripartito da zero nella trattativa con il Biscione, e le difficoltà finanziarie di Suning mettono a rischio la permanenza del calciatore a Milano.

Dovesse partire Lautaro Martinez, l’Inter sarebbe chiamata a ingaggiare un sostituto all’altezza e avrebbe scelto l’attaccante della Lazio Joaquin Correa: secondo quanto riporta Tuttosport, Simone Inzaghi sarebbe entusiasta di ritrovarlo, e lo considera la spalla ideale di Romelu Lukaku. Correa ha segnato 25 reti in 123 partite di Serie A disputate in carriera.

Così aveva parlato a calciomercato.it Alejano Camano, l’agente di Lautaro Martinez, sulla situazione del Toro: “Rinnovo? Sappiamo che Lautaro è molto importante per l’Inter, noi siamo sereni perché abbiamo due anni di contratto. Siamo chiamati a parlare con il club per confrontarci sulla permanenza o se andare via. Quindi, adesso, con tranquillità, dopo che passa questa situazione particolare per l’Inter, parleremo. Il mercato è molto lungo, tutte le squadre d’Europa faranno tanti movimenti e dobbiamo parlare con l’Inter. Lautaro è parte della nuova generazione di centravanti che prenderà il posto della vecchia generazione”.

OMNISPORT | 01-08-2021 12:23