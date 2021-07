Inter, la scelta del campione spaventa i tifosi nerazzurri

Mercato sempre in fermento soprattutto per i top player. L‘Inter è impegnata a trattenere i suoi gioielli dopo il sacrificio Hakimi. Tra questi c’è sicuramente Lautaro Martinez il cui contratto in scadenza nel 2023 lo rende appetibile sul calciomercato. El Toro al momento appare blindato ma le squadre su di lui non mancano e i tifosi restano preoccupati soprattutto in prospettiva rinnovo. Ancor di più sul nome che circola in queste ore, eventualmente, per sostituire l’argentino.

Calciomercato Inter: Lautaro, offerta monstre dell’Arsenal

L’altro giorno la mega offerta del Chelsea per Lukaku, ora quella dell’Arsenal per Lauraro. I giocatori che hanno trascinato l’Inter a strappare lo scudetto dal petto della Juve dopo 9 anni, fanno gola sul mercato. Per di più se il loro contratto è prossimo alla scadenza. I gunners avrebbero messo sul piatto oltre 70 milioni di sterline per il cartellino dell’argentino. Il Toro avrebbe rifiutato l’offerta anche perché in questo momento l’Arsenal è una nobile decaduta del calcio, anche se in cerca di tornare ai vecchi fasti di Wenger. Al di là del suo attaccamento all’Inter, Lautaro non è interessato a un club che non giochi la Champions proprio come i gunners.

Inter, Lauraro giura fedeltà “condizionata”

La scelta di Martinez è sicuramente una scelta di cuore, visto che l’Inter è stato il primo top club a credere nell’argentino. Ma è anche una scelta, al momento, dettata, dalle dinamiche di mercato. Lautaro non ha mai escluso di poter lasciare l’Inter prima della fine naturale del suo contratto, ma lo farebbe solo per un top club, magari spagnolo, vedi Real Madrid, Barcellona, che lo ha cercato nel recente passato, o anche Atletico Madrid.

L’Inter ha pronta l’alternativa al Toro: Correa cocco di Inzaghi

In casa Inter forte è la volontà di trattenere Lautaro, ma vista la possibilità che parta una vera e propria caccia al proprio gioiello argentino, la dirigenza sta cercando possibili alternative nel ruolo. Il nome buono, come fa sapere radiomercato, è Joaquin Correa, in uscita dalla Lazio, sponsorizzato dal nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi che lo ha avuto fino alla scorsa primavera alla Lazio.

Le ipotesi di addio a Lautaro scatenano i tifosi Inter

Dopo l’addio di Conte e la cessione “necessaria” di Hakimi, con tutti i dubbi sulla solidità della proprietà Zhang, i tifosi dell’Inter proprio non riescono a dormire sonni tranquilli quando si parla di possibili cessioni, anche se si trattasse di fantamercato. Su Lautaro la preoccupazione non è ancora a livelli di panico: “Cmq pensiero personale. Per me resta quest’anno. Almeno un altro anno lo fa. Lautaro” scrive sicuro un tifoso”.

Tifosi Inter sicuri, Lautaro resta: “L’unica possibilità di vedere Lautaro lontano dall’Inter – scrive un altro tifoso – in questa sessione è legata alla volontà della proprietà (nel caso servano necessariamente altri soldi). Ci credo poco, ma è l’unica possibilità. Il rinnovo non c’entra nulla, c’è tutto il tempo per prolungare”.

Il paragone Lautaro-Dybala. Molti tifosi nerazzurri se la prendono per l’enfasi mediatica data alla possibile cessione di Lautaro, specie in prospettiva scadenza di contratto, 2023, in confronto a quella di Dybala che invece è in scadenza immediata a giugno 2022. In molti fanno notare: “si fa rumore e ci si dispera per il rinnovo di un calciatore con contratto in scadenza 2023. C’è tutto il tempo per rinnovare il contratto a Lautaro, ma sembra che sia in scadenza 2022. Dybala scadenza 2022 e non ne parla nessuno”.

SPORTEVAI | 31-07-2021 08:13