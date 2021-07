L'Inter ha in mano due sì, ma i tifosi chiedono il miracolo

Finora, l’estate da campioni d’Italia non ha regalato grandi sussulti sul mercato ai tifosi dell’Inter. La soddisfazione di aver soffiato ai cugini del Milan Hakan Calhanoglu non può di certo far dimenticare il doloroso sacrificio di Achraf Hakimi, volato a Parigi. Anche perché, proprio la partenza dell’esterno marocchino ex Real Madrid ha lasciato un vuoto che occorre colmare. Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo su diversi fronti e i papabili per completare lo scacchiere di Simone Inzaghi sembrano ormai avere un volto e un nome.

Inter, Nández e Bellerín restano in stand-by si aspetta Dumfries

Le candidature, al momento più plausibili, rispondono al centrocampista del Cagliari, Nahitan Nández, e all’esterno spagnolo dell’Arsenal, Héctor Bellerín. Per entrambe, l’Inter avrebbe già in pugno il gradimento dei giocatori e, nelle ultime ore, anche dei club, pronti a cedere alla proposta di prestito oneroso. Qualcosa si muove, dunque, ma la prima scelta dei nerazzurri resta un’altra. Ed è per questo che i dirigenti nerazzurri preferiscono tenere in stand-by le due trattative e tenere aperto il cassetto dei sogni. Il desiderio numero uno resta quello maturato durante l’Europeo ammirando il laterale del PSV, Denzel Dumfries, fare faville sulla fascia destra con la nazionale olandese.

Sui social, i tifosi dell’Inter sperano nel colpo Dumfries

La scelta dell’Inter pare chiara e, sui social, i tifosi dimostrano di apprezzare. Tra i primi ad aprire le danze c’è il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin che twitta: “La, definiamola, “tecnica della doppia esca” ha funzionato: Cagliari e Arsenal hanno aperto al prestito (poco) oneroso per Nandez e Bellerin. L’Inter ne prenderà solo uno, ma attenzione al terzo incomodo (molto più difficile ma non più impossibile): Dumfries“. Sulla questione interviene anche l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, che chiarisce: “Arrivano mille domande, facciamo così 1) Bellerin–Inter: è vero, apertura al prestito, ma oggi non prima scelta. 2) lo diventerebbe se non arrivasse Nandez che vuole solo Inter; 3) Dumfries piace molto ma oggi non ci sono aperture. Uno solo, almeno oggi”.

I tifosi sognano e sperano. C’è chi scrive: “Marotta deve fare il miracolo“, e ancora: “Dovesse arrivare solo uno direi Dumfries, Nandez no perché dopo l’addio di Hakimi vorrei almeno uno di ruolo e non un adattato”, “Nandez lo prenderei sempre, anche da adattato. Poi la cosa migliore sarebbe fare altro spazio in rosa e provare ad inserire Dumfries con un altro prestito”, “tutta la vita Dumfries“, “Dunfries a mani basse“. Non manca poi chi sogna in grande: “Al posto di Hakimi senza dubbio Dumfries, l’arrivo di Nandez presagisce la partenza di qualcuno a centrocampo ed esclude l’arrivo di altri a sinistra….. con Dumfries, Nandez e Scamacca la seconda stella è vicina“. In tantissimi chiedono il doppio colpo: “Dumfries + Nandez sarebbe il top“.

SPORTEVAI | 30-07-2021 18:49