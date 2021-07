L'Inter ha scelto erede di Hakimi, per i tifosi c'è un sol dubbio

La lacuna più evidente per l’Inter – magari non l’unica ma sicuramente quella prioritaria – è trovare chi possa prendere il posto di Hakimi passato al Psg. Visionati diversi profili, abbandonata (o almeno sembra) l’ipotesi Bellerin dell’Arsenal sta prendendo quota in queste ore l’ultima idea di Marotta. Ovvero prendere un giocatore già seguito da tempo come Nandez ed adattarlo da centrocampista a uomo di fascia. Già oggi, in occasione dell’amichevole col Lugano, potrebbe esserci un incontro col presidente del Cagliari Giulini per mettere giù le basi dell’affare.

Tra i due club ballano tante trattative: dopo Dalbert, a un passo dalla firma, anche Nainggolan e Pinamonti. Il buon rapporto tra le due società agevolerebbe il passaggio di Nandez in nerazzurro, con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 36 milioni).

I tifosi dicono sì a Nandez

Se una piccola minoranza di tifosi interisti storce il naso, la maggioranza dei fan è pronta a dare il benvenuto a Nandez anche se tutti sanno che non è un esterno di ruolo e resta questo l’unico piccolo dubbio: “Nandez è stato il cuore del Boca nella libertadores in finale contro il River. È fondamentale nella nazionale uruguaiana e giocatore di livello internazionale che nell’ultima coppa America si è visto” o anche: “Rimango basito nel riscontrare che i tifosi/allenatori interisti lo disdegnerebbero sulla fascia. Ma quanto siete competenti…!!!” oppure: “Nandez è un ottimo acquisto: è carico a pallettoni e ha tutte le caratteristiche per correre in fascia”.

La duttilità del giocatore è un’arma in più per i tifosi della Beneamata: “Nandez cadrebbe a fagiuolo per fare il centrocampista fisico, col tiro da fuori e che legna, backup di Barella al 100% poi se all’occorenza sa fare anche l’esterno” o anche: “Nandez come centrocampista è uno tosto, non molla mai ed è una spina in culo per gli avversari. Ma è sulla fascia che fa le cose più interessanti, dotato di un bel destro, visione di gioco e tanta ma tanta corsa e cazzimma. Per me è un SI come esterno destro” oppure: “Nandez adattato è meglio di tutti i nomi spendibili a destra, questo è quanto”.

Biasin favorevole a Nandez

Infine il parere di Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero scrive su twitter: “- I nerazzurri possono chiudere l’operazione solo con la formula del prestito; – Il giocatore interessa non come mediano, ma per giocare a destra; – L’operazione è ritenuta complessa ma non impossibile (e di questi tempi è già molto)”.

SPORTEVAI | 17-07-2021 12:08