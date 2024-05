Inter a Oaktree, Zhang rompe il silenzio: il messaggio a Dimarco dell'ex presidente scatena i tifosi

Il laterale nerazzurro ringrazia Zhang, che gli risponde sui social: tantissimi i messaggi di ringraziamento dei tifosi per il presidente degli ultimi trionfi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Primo giorno da ex presidente dell’Inter per Steven Zhang. L’imprenditore cinese non ha commentato ufficialmente il passaggio del club nerazzurro, che aveva guidato fino a poche ore prima, al fondo Oaktree, che si è rifatto in tal modo del mancato rimborso del prestito concesso allo stesso Zhang qualche anno fa. Un silenzio “rumoroso”, quello del giovane ex presidente, che però non è durato molto. Zhang, infatti, si è fatto vivo sui social, rispondendo al messaggio affettuoso di una colonna dell’Inter: Federico Dimarco.

Dimarco, messaggio di ringraziamento a Zhang

Il laterale dell’Inter e della Nazionale azzurra ha rivolto a Zhang un messaggio di ringraziamento, postando una foto della Coppa Italia conquistata lo scorso anno, con l’ex patron presente all’Olimpico: quest’anno, a causa dei problemi coi creditori nel suo paese, non ha avuto neppure il permesso per poter lasciare la Cina e festeggiare lo Scudetto. Un post condito da parole di grande affetto, a cui Zhang ha risposto con un messaggio altrettanto affettuoso.

La risposta a Dimarco dell’ex presidente dell’Inter

Ecco il messaggio dedicato da Dimarco all’ex presidente sul suo profilo Instagram: “Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre”. Zhang ha risposto con una frase semplice ma essenziale, corredata da un cuoricino: “Fede, ti voglio bene”. Uno scambio diventato immediatamente virale e che è stato commentato da tantissimi supporter nerazzurri.

I tifosi dell’Inter scrivono a Zhang: quanti messaggi

Moltissimi supporter dell’Inter ne hanno approfittato per rivolgere direttamente i propri messaggi di ringraziamento a Zhang. “Steven grazie, non sai mai dimenticato”. Oppure: “Grazie presidente”. E ancora: “Presidente eravamo un po’ scettici al tuo arrivo, ma oggi ti vogliamo bene. Ci dispiace perderti in questo modo spero in qualche altra tua spiegazione, un abbraccio”. E poi ancora tanti, tantissimi saluti e messaggi d’affetto per un presidente che ha legato il suo nome a tanti successi recenti della storia dell’Inter, prima di essere estromesso per questioni finanziarie.