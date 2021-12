Inter: offerta per un big, mentre Vidal e Perisic sono in bilico

19-12-2021 16:58

L‘Inter continua la sua corsa in campionato e non sembra proprio aver intenzione di fermarsi. Il 5-0 rifilato alla Salernitana è stato poco più di un allenamento per la banda di Simone Inzaghi, allenatore che ha rimesso al centro del progetto il croato Ivan Perisic, la cui situazione contrattuale è tutt’altro che chiara. Nella giornata di oggi si alzano voci anche attorno ad Arturo Vidal, che scalpita per avere più spazio e sembra pronto a una partenza anticipata.

Inter, Antonio Conte chiama Vidal al Tottenham ma non è il solo

Arturo Vidal è diventato uno dei migliori centrocampisti d’Europa sotto l’egida di Antonio Conte alla Juventus, col quale ha condiviso la rinascita bianconera e ben tre Scudetti consecutivi. Dopo tanto girovagare in Europa tra Germania (Bayern Monaco) e Spagna (Barcellona), l’avventura del cileno all’Inter è stata caratterizzata da più bassi che alti, e ora le due strade potrebbero separarsi anche prima del termine inizialmente previsto.

Col contratto in scadenza a giugno 2022, Vidal reclama più spazio ma per Simone Inzaghi non rientra nel giro dei titolari. Ecco che dunque la testata cilena La Tercera riporta dell’interessamento di Tottenham e Flamengo. In particolare il tecnico italiano Antonio Conte avrebbe contattato personalmente Vidal per convincerlo ad accettare le avance degli Spurs. Allo stesso modo, il Flamengo dal Brasile non cede alla possibilità di avere il cileno e sarebbe disposto a offrire un contratto monstre per convincere il giocatore.

Possibile dunque un suo addio già a gennaio, sei mesi prima della naturale scadenza del contratto.

Inter, il rinnovo di Perisic si complica: distanza tra domanda e offerta

In questo caso il discorso è differente. Perisic è tornato centrale nel progetto tecnico di Inzaghi, finalmente si è adattato al ruolo di esterno nel 3-5-2 (grazie a Conte, aggiungiamo noi) e si sta rivelando un fattore determinante nelle fortune dell‘Inter fino a questo momento. Anche il croato ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, e da tempo le parti sono al lavoro per cercare un’intesa di rinnovo. A inizio stagione le possibilità erano zero, mentre oggi sono leggermente in rialzo anche se la distanza rimane.

Si sta parlando sia della durata del contratto (l’Inter offre un biennale, Perisic chiede almeno tre anni) che dello stipendio (Perisic vuole aumentare dai cinque milioni attuali, l‘Inter si spingerebbe fino a quattro). Si lavora, e nel prossimo periodo si assisterà a tanti altri incontri per cercare di trovare una soluzione.

Inter, proposta shock per Coutinho a gennaio

Ebbene si, sembrerebbe fantacalcio ma da quanto riporta ElNacional.cat, sembra esserci stata un’offerta ufficiale dell’ Inter per Coutinho. Chiariamo bene la situazione: il Barcellona sono settimane che offre il brasiliano a tutta Europa dato che da tempo non rientra più nei pian societari e ha uno stipendio enorme. La cifra che vorrebbero incassare i blaugrana è di 30 milioni di euro.

Nei giorni scorsi invece sarebbe arrivata negli uffici del Barca una proposta “definitiva e disonesta” da 15 milioni di euro per acquistare il giocatore da parte dell’ Inter, che ha pensato proprio a Coutinho per rimpiazzare Eriksen. Inoltre il club catalano si sbarazzerebbe di un calciatore che crea una brutta atmosfera nello spogliatoio, con alcuno compagni che sono “stufi della sua apatia”.

Oltre ai nerazzurri, Coutinho è richiesto dai due club di Liverpool.

