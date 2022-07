Inter, Onana: "Handanovic ha fatto molto per questa squadra"

15-07-2022 22:43

André Onana è entrato nell’ambiente Inter da qualche giorno e già sa che per giocare titolare dovrà battere la concorrenza di Samir Handanovic. Il camerunense ha parlato proprio del capitano a Dazn: “È un grandissimo portiere, ha fatto tanto per l’Inter, è il capitano e credo che debba rispettarlo perché ha fatto molto per questa squadra”.

“Sono venuto qui per giocare e rispettare le scelte dell’allenatore perché alla fine sono loro che decidono – ha aggiunto -. Perché se il mister decide che è meglio iniziare con lui va bene, l’importante è che vinca il gruppo. Sono contento di essere arrivato in una squadra così sana e se dovrò stare in panchina tiferò da lì”.