Inter, ora i tifosi hanno paura per Barella e Lukaku

Vendere e farlo presto. Sembra essere questo il motto in casa Inter. Le ultime notizie che arrivano sul fronte finanziario non sono per nulla rassicuranti per i fan nerazzurri che a fronte di una squadra che sta lottando per lo scudetto, devono fare i conti con una società che rischia di cambiare nuovamente mano e di creare una sensazione di instabilità per la squadra.

Il tweet

A rivelare il difficile momento è anche il giornalista Fabio Ravezzani che con un tweet prova a informare i tifosi sullo stato delle cose ma allo stesso tempo evitando inutili allarmismi per il futuro: “Purtroppo pare che la situazione finanziaria dell’Inter dopo la due diligenze risulti peggiori rispetto a ogni previsione. Questo obbligherà Suning a vendere in tempo brevi e soprattutto ad accettare offerte pesantemente al ribasso. Ma il futuro del club non è in discussione”.

La reazione dei social

La situazione finanziaria sta creando molte preoccupazioni, e come spiegato anche da Beppe Marotta è chiaro che tutto quello che di cui si parla finisce in minima parte anche per condizionare la squadra che sta facendo di tutto per concentrarsi solo sul campo. “Non è in discussione la sopravvivenza ma ho il timore che siano in discussione le prospettive sportive, sperando di non tornare ai tempi di Thohir”, scrive Daniele.

C’è chi fa notare anche: “Non dovrebbe dispiacersi se i cinesi tornano a casa con ingenti perdite ma piuttosto preoccuparsi di chi viene dopo”, scrive Spin. E la squadra incassa anche i complimenti un po’ inaspettati di un fan rossonero come Pierpaolo: “E’ incredibile come la squadra sembri impermeabile a tutto questo. Da milanista devo riconoscere il gran lavoro di Conte e della dirigenza”.

Mentre Maurizio chiede che la società venga penalizzata per non aver rispettato le regola come hanno fatto gli altri: “Competizione falsata. Una società che non paga stipendi e che compra giocatori a rate non pagandole dovrebbe essere penalizzata fortemente”. Alcuni tifosi temono che più che svendere il club, la proprietà cinese possa optare per la vendita di tutti i pezzi pregiati: “I cinesi non svendono e se non trovano un fondo prevedo un estate con la vendita dei pezzi migliori tipo Barella e Lukaku per fare cassa e andare avanti”.

SPORTEVAI | 07-02-2021 09:08